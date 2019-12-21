الجيش الليبي يكبد المليشيات بـ"مسلاتة" خسائر فادحة

الجيش الليبي يكبد المليشيات بـمسلاتة خسائر فادحة

السبت 21 ديسمبر 2019

استهدفت مقاتلات الجيش الليبي، فجر السبت، مخازن أسلحة وذخيرة تابعة لمليشيات (فرج الكشر) في مدينة مسلاتة، التي تقع على بعد 130 كيلومترا شرقي العاصمة طرابلس.



ونجح طيران الجيش الليبي في تدمير المخازن بالكامل، ومقتل 16 مسلحا تابعا للمليشيات الإرهابية.

يذكر أن مليشيات (فرج الكشر) التابعة لحكومة السراج هاجمت أمس الجمعة مدينة ترهونة، فيما تصدت لها قوات اللواء التاسع وطاردتها حتى مدنية مسلاتة.

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وأكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، هزيمة المليشيات في مدينة ترهونة الواقعة جنوب شرقي العاصمة طرابلس، وفشل خططها للسيطرة على المدينة.

وقال المحجوب، إن المليشيات حاولت التقدم والسيطرة على مدينة ترهونة ولكنها تعرضت لخسائر كبيرة، والمطاردات لن تنتهي حتى يتم القضاء عليها.

وأوضح أن الجيش الليبي يطارد فلول المليشيات الهاربة من محيط مدينة ترهونة إلى مدينة مسلاتة.

وأشار المحجوب إلى أن الهجوم على ترهونة جاء من محورين، هما الداوون ومسلاتة، وتم دحره من محور الداوون ومطاردة المليشيات إلى داخل مسلاتة.