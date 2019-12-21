ترامب يقبل دعوة بيلوسي لإلقاء خطاب "الاتحاد" في الكونجرس

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل دعوة رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، لإلقاء خطابه حول حالة الاتحاد في 4 فبراير/شباط المقبل.



وتأتي الدعوة لإلقاء الخطاب السنوي في الكونجرس في لحظة سياسية صاخبة، مع اتهام ترامب بإساءة استخدام السلطة وإعاقة عمل الكونجرس، وهو يواجه الآن محاكمة في مجلس الشيوخ من شبه المؤكد أنها ستنتهي بتبرئته.

ويتوقع أن تكون المواجهة نارية بين ترامب وبيلوسي، المرأة التي أطلقت التحقيق الرسمي بحقه والذي انتهى إلى اتهامه.

وأرسلت بيلوسي خطابا لترامب قالت فيه "بروحية احترام دستورنا، أدعوك لإلقاء خطابك حول حالة الاتحاد أمام جلسة مشتركة للكونجرس الثلاثاء 4 فبراير/شباط 2020".

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وقبل ترامب "دعوة رئيسة مجلس النواب"، وفق ما قال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي.





وتتألف رسالة بيلوسي من 3 فقرات، تشدد على مبدأ فصل السلطات التي يؤكد عليها الدستور الأمريكي.

وسيلقي ترامب الخطاب في مجلس النواب، في الغرفة التشريعية نفسها التي أحالته، الأربعاء، إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ.

وخلال خطاب حالة الاتحاد عام 2019 بدت بيلوسي وكأنها تسخر من ترامب من خلال تصفيقها بطريقة مبالغ بها، تحولت إلى مادة للتهكم على وسائل التواصل الاجتماعي.