ترامب يعلن رسميا إنشاء قوات الفضاء الأميركية

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في إطار حفل توقيع الميزانية العسكرية، رسميا عن إنشاء قوات ​الفضاء​. وشدد ترامب خلال التوقيع على ان "لدينا مرحلة أساسية، ونقدم رسميا فرعا جديدا من قواتنا المسلحة يسمى ​القوات​ الفضائية". وأوضح ترامب بأن القوات الفضائية سوف يقودها الجنرال جون ريموند، مشيرا إلى أنه "سيتم تخصيص 40 مليون ​دولار​ لها، وسوف تتكون في البداية من 200 شخص".

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