إلغاء قداديس ليلة الميلاد بسبب الأوضاع الأمنية في بغداد

أعلنت البطريركية الكلدانية الكاثوليكية في ​العراق​ إلغاء قداديس ليلة ​عيد الميلاد​ في عموم كنائس ​بغداد​، نظراً للأوضاع الأمنية، في إطار ​الاحتجاجات​ المناهضة للحكومة المستمرة منذ شهرين ونصف الشهر في البلاد.

وقال بطريرك ​طائفة​ الكلدان في العراق و​العالم​ الكاردينال لويس رافائيل ساكو، في بيان، إنه "نظراً للأوضاع الحالية والأمنية الحساسة في بغداد، قررت البطريركية إلغاء مراسيم الاحتفال بقداديس ليلة عيد الميلاد في 24 كانون الأول 2019 في كافة الكنائس التابعة لها في العاصمة بغداد". وأشار إلى أنه سيتم الاحتفال بالقداس نهار العيد يوم 25 من الشهر، "حيث ترفع الصلوات من أجل إيجاد حلّ مُشَرِّف للأزمة القائمة وفيه نتشفع بالدعاء ترحماً على أرواح الضحايا من ​المتظاهرين​ و​قوات الأمن​".

كان ساكو أعلن بداية الشهر الحالي أن الطائفة لن تقيم احتفالات عامة بعيد الميلاد، احتراماً للقتلى والجرحى الذين سقطوا في الاحتجاجات. وقُوبلت المظاهرات الحاشدة التي هزت العاصمة العراقية و​الجنوب​ ب​العنف​ من قبل قوات الأمن، ما أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة أكثر من 25 ألفاً آخرين بجروح. وقال ساكو حينها إنه "لن تكون هناك أشجار ميلاد مزينة في الكنائس والساحات، ولا حفلات وسهرات بهذه المناسبة، ولا استقبال رسمي للتهاني في مقر البطريركية".