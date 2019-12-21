عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يقر ميزانية الدفاع بقيمة 738 مليار دولار

السبت 21 ديسمبر 2019

الخليج 365

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، على ميزانية النفقات الدفاعية لعام 2020، والتي بلغت 738 مليار دولار، خلال حفل استقبال في قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ميريلاند.



وفرض الرئيس الأمريكي، خلال التوقيع على ميزانية النفقات الدفاعية، عقوبات تستهدف الشركات المساهمة في بناء خط أنابيب روسي للغاز الطبيعي يصل إلى ألمانيا.

وفرض العقوبات ناتج عن مخاوف في الكونجرس أن يمنح هذا المشروع الكرملين نفوذا على الحلفاء الأوروبيين.

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والخميس الماضي، توصلت روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق "مبدئي" لنقل الغاز إلى أوروبا، قبل انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي بينهما مع نهاية العام.

ويأتي نحو 18% من الاستهلاك السنوي للغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي من روسيا عبر أوكرانيا، ما يرتب ضغوطا إضافية على الاتحاد الأوروبي للتوسط لإبرام اتفاق جديد.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو ترغب في الإبقاء على تدفق كمية معينة من الغاز عبر أوكرانيا، على الرغم من بناء موسكو عدة خطوط أنابيب جديدة، بينها وبين أوروبا منذ إبرام الاتفاق الحالي مع أوكرانيا قبل عقد.

وتشمل أنابيب الغاز الروسية مشروع "نورد ستريم 2"، الذي يهدف إلى مضاعفة كمية الغاز التي تصل إلى ألمانيا، وهو المشروع الذي أقر ترامب عقوبات ضده.