مسرحية جديدة تتناول شخصية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - شيكاغو - (د ب أ):

يتم حاليا الإعداد للعرض الأول لمسرحية جديدة حول شخصية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، التي تتصدر عناوين الأخبار في ظل دورها المركزي في محاولات عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت صحيفة "شيكاغو تريبيون".

وتجسد دور البطولة في المسرحية التي تحمل اسم "ذي أدلت ان ذا روم" (الشخص البالغ في الغرفة) نجمة برودواي الممثلة أورلاغ كاسيدي، حيث تجسد شخصية بيلوسي السياسية المنحدرة من كاليفورنيا.

ومن المقرر أن تكون ليلة الافتتاح في 26 يناير المقبل بمسرح "ريتشارد كريستيانسن".

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ويخرج المسرحية هيذر ارنسون وكونور باجلي، وهي من إنتاج جيم كيريستيد وليندا كارن ووليام فيرنانديز، المنتجين في مسارح برودواي وفي التليفزيون.

ويبدو أن العمل الفني المسرحي يعرض رؤية متعاطفة مع السياسية الديمقراطية.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت بيلوسي قد وافقت على المشروع الذي يتناول المراحل الأولى من حياتها وتطورها وصولا إلى تولي منصبها السياسي وما الذي يصفه المنتجون بأنه "المناخ السياسي المضطرب الذي يسود حاليا في الولايات المتحدة".

وقال كريستيد إن بيلوسي تسلمت نسخة من النص، لكنه افترض أنها مشغولة بأمور أخرى.