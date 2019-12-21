"مؤشرات أولية".. تقدم قائمة المستشار عبد المحسن فى انتخابات نادى القضاة

محمد اسماعيل - القاهرة - تقدمت قائمة المستشار محمد عبد المحسن بالكامل فى انتخابات مجلس إدارة نادى القضاة، طبقا لمؤشرات فرز الأصوات الأولية.
وتقدم كل من المستشارين محمد صبحى وأبو الحسين قايد وحازم رسمى وآخرين من القائمة باستثناء تقدم مستشار واحد من خارج هذه القائمة وهو المستشار محمود زيدان وكان مرشحا مستقلا.
ويتقدم أيضا المستشار عبد المحسن عن منافسيه فى الانتخابات بفارق أصوات كبير لصالحه.
وأغلق باب التصويت فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة فى السادسة مساء أمس الجمعة، وبدأت عمليات فرز الأصوات فى إحدى القاعات بدار القضاء العالى.
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