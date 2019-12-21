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السبت.. جولة محادثات جديدة حول سد النهضة بالخرطوم
السبت 21 ديسمبر 2019
تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم جولة محادثات جديدة بين وزراء الري والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة وذلك خلال يومي السبت والأحد.
وقالت وزارة الري والموارد المائية في السودان، في بيان صحفي، إن الاجتماع الذي تستضيفه الخرطوم وهو الثالث من نوعه، سيبحث قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، وسيحضره مراقبون من وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي.
وسبقت جولة الخرطوم اجتماع بالقاهرة في الفترة خلال يوم ٢ و٣ ديسمبر/كانون الأول الجاري، وآخر تقييمي للمحادثات الماضية عقد في واشنطن يوم ٩ من الشهر الحالي.
وتحدث السودان بعد اجتماع القاهرة عن تقارب وجهات النظر بين الدول الثلاث بشأن ملء سد النهضة خلال السنوات الممطرة أو المتوسطة.
ودفع الوفد السوداني يومها بمقترحات بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة التي يمكن البناء عليها خلال اجتماع الخرطوم الذي ينعقد السبت.
وقالت وزارة الري السودانية إنه يسود التفاؤل بإحراز تقدم ملحوظ خلال هذه الجولة، فمن المتوقع أن تقدم الخرطوم رؤية توافقية لملء وتشغيل سد النهضة وذلك بما يحفظ لكل الأطراف حقوقها ويحقق التعاون الإقليمي المطلوب.
وأشارت إلى أن المقترح السوداني في اجتماع القاهرة الأخير قد نال استحسان الأطراف المتفاوضة والمراقبين من البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية.
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