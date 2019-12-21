مفوضية حقوق الإنسان: 485 قتيلا و27 ألف جريح ضحايا الاحتجاجات في العراق

السبت 21 ديسمبر 2019

كشفت المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان العراقية عن حصيلة جديدة لضحايا الاحتجاجات، حيث بلغت 485 قتيلا و27 ألف جريح. من ناحيتها دعت المرجعية الشيعية إلى انتخابات مبكرة لخروج البلاد من الأزمة و"تفادي الذهاب إلى المجهول".



وأكد مسؤول في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق الجمعة(20 كانون أول/ديسمبر 2019) أن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ انطلاقها في الاول من شهر تشرين أول/أكتوبر وحتى الان بلغ 485 قتيلا وأكثر من 27 الف جريح.

وقال علي البياتي عضو مجلس المفوضية لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ ) إن اجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية منذ انطلاقها في تشرين أول/أكتوبر ولغاية الآن بلغ 485 قتيلا واكثر من 27 الف مصابا و2807 معتقلا تم اطلاق سراح غالبيتهم باستثناء 107معتقلا لازالوا رهن التحقيق.

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وتابع أن "عدد المختطفين من المتظاهرين والناشطين بلغ 48 شخصا، حسب الشكاوى المستلمة من قبل مفوضية حقوق الانسان". وذكر أن سكوت الحكومة العراقية عن ظاهرة اغتيال وخطف الناشطين من قبل عصابات الجريمة لا يمكن ان يفهم الا انها معاقبة للمتظاهرين لانهم تسببوا في اسقاطها".

على صعيد متصل، دعا المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني اليوم الجمعة إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، لإخراج البلاد من الأزمة التي تعصف به بين شارع مصمم على التغيير وطبقة سياسية عاجزة عن التوافق.

وذكر السيستاني في خطبة الجمعة التي ألقاها ممثله عبد المهدي الكربلائي في مدينة كربلاء جنوب بغداد أن "أقرب الطرق وأسلمها للخروج من الأزمة الراهنة وتفادي الذهاب إلى المجهول أو الفوضى أو الاقتتال الداخلي (...) هو الرجوع إلى الشعب بإجراء انتخابات مبكرة". وأضاف أن الانتخابات يجب أن تأتي "بعد تشريع قانون منصف لها، وتشكيل مفوضية مستقلة لإجرائها، ووضع آلية مراقبة فاعلة على جميع مراحل عملها تسمح باستعادة الثقة بالعملية الانتخابية".