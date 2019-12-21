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الجيش الليبي: مقتل 11 إرهابيا يحملون الجنسية السورية في غارة قرب سرت
السبت 21 ديسمبر 2019
أعلن الجيش الليبي أن 19 إرهابيا بينهم 11 يحملون الجنسية السورية قتلوا في غارة شنها سلاح الجو قرب مدينة سرت وسط البلاد.
وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الجمعة، في بيان عاجل على صفحته الرسمية، أن استهداف سلاح الجو مواقع الإرهابيين بمنطقة بوهدامي بمحيط مدينة سرت أسفر عن مقتل 19 عنصرا من المليشيات الإرهابية، من بينهم 11 إرهابيا يحملون الجنسية السورية.
وسبق وأعلنت كتيبة تابعة للجيش الوطني الليبي العثور على وثائق تثبت وجود إرهابيين سوريين يقاتلون في صفوف مليشيات طرابلس وصلوا من تركيا، بدعم من حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج.
وحذر الجيش الليبي مرارا من العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا ضد الشمال السوري في الفترة الأخيرة، والتي أسهمت في تهريب الإرهابيين إلى ليبيا.
وأكد اللواء أحمد المسماري في عدد من المؤتمرات الصحفية السابقة أن تركيا نقلت عددا من الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا للمشاركة في القتال ضد الجيش الليبي، من خلال موانئ مصراتة ومعيتيقة الجوية والبحرية، من خلال ما يعرف بـ"سفن الموت"، وطيران الأجنحة المملوك للإرهابي عبدالحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة.
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