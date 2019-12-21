شكرا لقرائتكم خبر عن حكم تاريخي بإجبار هولندا على خفض انبعاثات الكربون والان نبدء بالتفاصيل
ولفت الحكم، أمس الجمعة، إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض "يمكن أن يعرض إمدادات الغذاء للخطر وتتسبب في ارتفاع مستوى مياه البحر من بين أمور أخرى" وطالب بتحرك فوري.
ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ديفيد بويد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة وصفه القرار بأنه "أكثر القرارات القضائية أهمية فيما يتعلق بالتغير المناخي في العالم حتى الآن"، مؤكدا أن حقوق الإنسان يتهددها الخطر جراء حالة الطوارئ المناخية.
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