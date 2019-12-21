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حكم تاريخي بإجبار هولندا على خفض انبعاثات الكربون

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أمرت أعلى محكمة في هولندا الحكومة بخفض انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري العام المقبل بما لا يقل عن 25 بالمائة عن مستويات التسعينيات القياسية، في حكم تاريخي يعطي دعما قانونيا للفكرة بأن التغير المناخي يمثل خطرا على الصحة البشرية.

ولفت الحكم، أمس الجمعة، إلى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض "يمكن أن يعرض إمدادات الغذاء للخطر وتتسبب في ارتفاع مستوى مياه البحر من بين أمور أخرى" وطالب بتحرك فوري.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ديفيد بويد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان والبيئة وصفه القرار بأنه "أكثر القرارات القضائية أهمية فيما يتعلق بالتغير المناخي في العالم حتى الآن"، مؤكدا أن حقوق الإنسان يتهددها الخطر جراء حالة الطوارئ المناخية.

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