شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف العراقيين يتظاهرون في بغداد والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أفاد شهود عيان بأن آلاف من المتظاهرين توافدوا منذ صباح أمس الجمعة، إلى ساحات التظاهر في بغداد و9 محافظات أخرى، للانضمام إلى المتظاهرين للتعبير عن رفضهم للمشاورات، التي تجريها الكتل والأحزاب لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة.

» إدانة المشاورات

ووصل المتظاهرون إلى ساحة التحرير والخلاني والسنك والوثبة ببغداد وساحات التظاهر في محافظات البصرة والناصرية والمثنى والديوانية وواسط وكربلاء والنجف والحلة والديوانية، وهم يحملون أعلام العراق ويهتفون بشعارات تدين المشاورات، التي تجريها الكتل السياسية ورئاسة الجمهورية لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة فضلا عن إخفاق البرلمان العراقي في حسم إقرار قانون الانتخابات الجديد.

وذكر الشهود أن «المتظاهرين نشروا خلال الأيام الماضية أسماء جميع الأشخاص، الذين أعلنت الكتل السياسية ترشيحهم لمنصب رئيس الحكومة، وكتبت عليها عبارة /‏لا /‏، وتم عرضها بمساحات واسعة من ساحات التظاهر وتأكيد مطالبهم بأن يكون المرشح مستقلا وغير منتمٍ إلى الأحزاب أو مقرب منها، وألا يكون قد تسلم منصب سابقا أو مزدوج الجنسية».

Advertisements

» منعطف خطير

ودخلت المشاورات لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة، التي تخلف حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي منعطفا خطيرا عندما تجاوزت المهلة الدستورية لتسمية مرشح من قبل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما من تاريخ الاستقالة.

من جهة أخرى، أعلن مسؤول في المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق الجمعة، أن إجمالي ضحايا المظاهرات الاحتجاجية في العراق منذ انطلاقها في الأول من شهر أكتوبر وحتى الآن بلغ 485 قتيلا وأكثر من 27 ألف مصاب.