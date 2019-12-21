شكرا لقرائتكم خبر عن قطع طرقات في لبنان احتجاجا على تكليف مرشح «حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل
» إغلاق طرق
وقطع المحتجون الطرق الفرعية والرئيسة في مدينة طرابلس (شمال لبنان)، التي شهدت ليلا مسيرات وقطع طرق واحتجاجات على تكليف حسان دياب لتأليف الحكومة، وأقفلت معظم المؤسسات التربوية أبوابها أمام الطلاب.
وتمكنت عناصر الجيش من فتح الطريق البحرية أمام حركة المرور، وكذلك بعض الطرق الداخلية في طرابلس.
وقطع عدد من المحتجين طريق عام البيرة - القبيات (شمال لبنان) بالسيارات والعوائق.
وأغلق عدد من المحتجين أوتوستراد الناعمة وأوتوستراد الجية جنوب بيروت.
وعمد محتجون إلى قطع العديد من الطرقات في البقاع الغربي (شرق لبنان).
» استمرار الاحتجاجات
وكان قد تم مساء الخميس تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها رئيس الجمهورية اللبنانية مع النواب، وحاز الرئيس المكلف 69 صوتاً من أصوات النواب، وامتنع خلالها 42 نائباً عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة، من بينهم كتلة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري النيابية.
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