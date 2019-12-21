الداخلية اللبنانية تطالب المحتجين بإخلاء الساحات درءا للفتن

مظاهرات لبنان - أ.ف.ب

طالبت وزارة الداخلية اللبنانية، مساء الجمعة، المتظاهرين بإخلاء الطرق والساحات في كورنيش المزرعة وطرابلس، درءا للأخطار والفتن، والاحتكام إلى دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.



وقالت وزارة الداخلية اللبنانية، في بيان "تشهد بعض المناطق خصوصا في كورنيش المزرعة وطرابلس حركة اضطرابات ومناوشات تخللها إطلاق مفرقعات ورمي حجارة باتجاه الجيش والقوى الأمنية".

وتابع البيان "إزاء هذا الوضع فإن وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن تناشد الشباب المحتجين في هذه المناطق بإخلاء الطرق والساحات درءا للأخطار والفتن".

وشددت وزيرة الداخلية على أهمية الاحتكام إلى دعوة الحريري بالخروج من الشوارع فورا، إيمانا منه بدولة المؤسسات وحفاظا على السلم الأهلي.

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وأفادت مراسلة "العين الإخبارية" بأن الهدوء عاد إلى كورنيش المزرعة، وتراجع المحتجون من الطرقات.

وفي وقت سابق الجمعة، أطلق الجيش اللبناني الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين في كورنيش المزرعة، الذين يحتجون على تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة.

وتحولت منطقة كورنيش المزرعة إلى ساحة مواجهة بين مناصري "تيار المستقبل" وقوات الأمن التابعة للجيش الذي يحاول فتح الطريق.

وفي سياق الاحتجاجات جرى إطلاق 8 قنابل صوتية من جهات مجهولة في مدينة طرابلس (شمال لبنان) في أحياء مختلفة، بالتزامن مع استمرار إغلاق عدد من الطرقات الفرعية والرئيسية، فيما اتخذت بعض المدارس قرارا بتأجيل الدراسة السبت.

ونتج عن الصدامات التي وقعت اليوم سقوط مصابين في صفوف المحتجين، حيث وصلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة لنقل الجرحى.

وفي وقت سابق قطع المتظاهرون الطريق الرئيسية عند منطقة الناعمة على طريق الجنوب بالاتجاهين، وسط مواجهات أيضا بين مناصري تيار المستقبل المحتجين على تكليف دياب والجيش الذي يحاول إعادة فتح الطريق بالقوة.