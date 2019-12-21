عبداللهيان: استجواب ترامب هو صراع على تسلم السلطة في اميركا

اعتبر مساعد رئيس مجلس الشورى ال​ايران​ي للشؤون الدولية ​حسين امير عبداللهيان​ أن "استجواب الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ هو صراع على تسلم ​السلطة​ في ​الولايات المتحدة​"، مشيراً إلى انه "في تاريخ ايران ، أظهر سلوك ​البيت الأبيض​ أن إستراتيجية الجمهوريين والديمقراطيين تجاه الشعب الإيراني العملاق والمنطقة تركز على المصالح الأمريكية فحسب وليس المصالح المشتركة وإن استجواب ترامب هو أيضاً صراع على تسلم السلطة في الولايات المتحدة وان نتيجة مفاوضاتنا مع الحزبين الأمريكيين هي عدم وفائهم بالعهود".

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