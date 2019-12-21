بولسونارو:ترامب تخلى عن فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والالمنيوم البرازيلية

أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو أن نظيره الأميركي دونالد ترامب تخلى عن فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والالمنيوم البرازيلية، وذلك اثر محادثة هاتفية بينهما.
وفي شريط فيديو بثه على حسابه على "فيسبوك"، قال ان ترامب "اقتنع بحججي وقرر عدم فرض رسوم على الصلب والالمنيوم" . وكان ترامب الذي هدد في بداية كانون الاول بهذه العقوبات بسبب "تخفيض كبير" للعملة البرازيلية.
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