بولسونارو:ترامب تخلى عن فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والالمنيوم البرازيلية

أعلن الرئيس البرازيلي ​جاير بولسونارو​ أن نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ تخلى عن فرض ​رسوم جمركية​ على واردات الصلب والالمنيوم البرازيلية، وذلك اثر محادثة هاتفية بينهما.

وفي شريط ​فيديو​ بثه على حسابه على "​فيسبوك​"، قال ان ترامب "اقتنع بحججي وقرر عدم فرض رسوم على الصلب والالمنيوم" . وكان ترامب الذي هدد في بداية كانون الاول بهذه العقوبات بسبب "تخفيض كبير" للعملة البرازيلية.