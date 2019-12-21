المفوضية الأوروبية ترحب بتوقيع موسكو وكييف وبروكسل اتفاقية الغاز

رحب نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفتشوفيتش بـ"توقيع روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي على اتفاقية ترانزيت الغاز"، واصفا إياها بـ"أنها وثيقة متوازنة وإنجاز لجميع الجهات المشاركة"، قائلا "يسرني توقيع اتفاقية متوازنة ضرورية لضمان التوريدات غير المنقطعة للغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، الجميع فائزون اليوم".
ولفت إلى أن "مسألة تأمين إمداد الأسر الأوروبية بالغاز كانت في صدارة محادثاتنا وأولويتي الأولى"، مشددا على أن "توصل الأطراف الثلاثة إلى الاتفاق يمثل رسالة قوية إلى كل من المستهلكين وقطاع الطاقة بأن الاتحاد الأوروبي يضمن أن تكون المنازل دافئة والأسواق مستقرة والأسعار ذات قدرة التنافسية".
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