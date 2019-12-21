اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ على قبرص و​اليونان​ الاتفاق مع بلاده، على مشروع شبكة أنابيب لضخ ​الغاز​ المستخرج في شرق المتوسط، إلى ​أوروبا​، مديناً "مذكرة التفاهم غير القانونية المبرمة بين ​تركيا​ و​ليبيا​ لترسيم مناطق التبعية البحرية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو اقترح على قبرص واليونان اتفاقية أنابيب لضخ غاز شرق المتوسط إلى أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.