ترامب: سأوقع على الميزانية العسكرية للعام المالي 2020

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "أنني سأوقع على الميزانية العسكرية للعام المالي 2020، بما تضمنه من مواد وبنود بينها عقوبات تستهدف روسيا وذلك بقيمة 738 مليار دولار".
وتتضمن الميزانية المذكورة تخصيص 635 مليار دولار للاحتياجات الأساسية للبنتاغون، و71.5 مليار دولار لمواصلة العمليات العسكرية في أفغانستان وسوريا واليمن ومكافحة الإرهاب في بلدان أخرى.
كما سيتم فيها تخصيص 31.5 مليار دولار للحفاظ على الفعالية القتالية وتحديث الأسلحة النووية وتسديد تكاليف الدفاع الأخرى.
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