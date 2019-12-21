ترامب: سأوقع على الميزانية العسكرية للعام المالي 2020

أكد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ "أنني سأوقع على الميزانية العسكرية للعام المالي 2020، بما تضمنه من مواد وبنود بينها ​عقوبات​ تستهدف ​روسيا​ وذلك بقيمة 738 مليار ​دولار​".

وتتضمن الميزانية المذكورة تخصيص 635 مليار دولار للاحتياجات الأساسية للبنتاغون، و71.5 مليار دولار لمواصلة العمليات العسكرية في ​أفغانستان​ و​سوريا​ و​اليمن​ و​مكافحة الإرهاب​ في بلدان أخرى.

كما سيتم فيها تخصيص 31.5 مليار دولار للحفاظ على الفعالية القتالية وتحديث الأسلحة النووية وتسديد تكاليف الدفاع الأخرى.