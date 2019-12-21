وفاة فاضل حسن عابد إيقونة مكافحة الفقر في بنجلاديش عن 83 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - دكا - (د ب أ):

توفي فاضل حسن عابد إيقونة مكافحة الفقر في موطنه بنجلاديش ومؤسس منظمة "براك" البارزة غير الحكومية عن 83 عاما، حسبما قالت منظمته أمس الجمعة.

ودرس عابد، الذي ولد في أسرة ثرية ببنجلاديس، في اسكتلندا وعمل في القسم المالي بإحدى الشركات قبل أن يؤسس منظمة "براك" عام 1972.

وتحولت منظمة براك، التي كانت مجرد مشروع مساعدات صغير، لتصبح واحدة من أكبر المنظمات غير الحكومية في العالم.

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وتشمل مشروعات منظمة "براك" مكافخة الفقر المدقع من خلال تقديم قروض وتوفير تدريبات لتعزيز المهارات والثقافة المالية والتوجيه الصحي الوقائي والتدريب، وفقا لموقع المنظمة.

وبدأ عمل "براك" في المناطق الريفية في بنجلاديش وتوسع ليصل إلى بعض من أفقر المناطق في العالم، ومن بينها ليبيريا وسييرا ليون ونيبال وأفغانستان.

وتقاعد عابد من رئاسة المنظمة في أغسطس وكان يتلقى العلاج من ورم في المخ. وقد توفي في مستشفى في دكا، حسبما قال المتحدث باسم "براك" آصف صالح.