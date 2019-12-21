حبس مسجل خطر قتل صديقه طعنًا بسكين بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

قررت نيابة مركز قطور بالغربية، حبس مسجل خطر قتل صديقه طعنًا بسكين، بسبب خلافات سابقة، ٤ أيام على ذمة التحقيق.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مستشفى قطور العام، بوصول " حمدى. أ "، ٢٥ سنة، مصابا بطعنات، وتوفى فور وصوله.

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انتقل ضباط المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "تامر.س" مقيم بنفس القرية، بسبب الخلافات، وجرى تحرير محضرًا بالواقعة.

وكشفت تحريات المقدم محمد النحراوي رئيس مباحث قطور، أن خلافات سابقة وقعت بين الجانى المجنى عليه.

جرى القبض على المتهم فى أحد الأكمنة، وحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.