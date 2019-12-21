صحة شمال سيناء تطلق محاضرات "السلامة والصحة المهنية" للمنشآت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أشرف سويلم:

أطلقت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الجمعة، محاضرات عن مهام السلامة وقوانين الصحة المهنية والأمراض المهنية، بمقر مديرية الصحة بالعريش.

وتضمنت المحاضرات ضرورة وجود لجنة السلامة بالمنشآت العامة والصناعية والصحية والخدمية، إذ زاد عدد العاملين بها عن خمسين فردًا، وإذا قل العدد العاملين عن خمسين فردًا في المنشأة، يكون المدير المسئول أو من ينوبه هو المسئول عن السلامة المهنية، وتناولت المحاضرات واجبات لجنة السلامة والصحة المهنية، والتي تضمنت وضع وثيقة الصحة والسلامة المهنية في المنشأة، ووضع التعليمات والشروط اللازمة لتحقيق طرق عمل فنية سليمة لكل عملية ذات طابع خطر على العمال، ووضع الاحتياطات اللازمة لإنجازها.

كما تضمنت واجبات لجنة السلامة والصحة المهنية، دراسة أسباب فشل الاحتياطات لمنع الحوادث، بغية تداركها واستبدالها، واختيار وسائل الوقاية الفردية والملابس المناسبة والتحقق من استخدامها، ووضع العامل في عمل يتلاءم مع قدراته الجسدية والفكرية، بناء على توصية طبيب المنشأة ونتائج الفحص الطبي الابتدائي، ووضع الميزانية اللازمة لتحقيق السلامة والصحة المهنية سنويًا، وتخصيص ميزانية للحالات الطارئة.

كما يجب عقد اجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية دوريًا مرة كل شهر، أو حين وقوع حادث جسيم في المنشأة بدعوة من رئيسها.