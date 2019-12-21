مصدر عسكري ليبي : جنود أتراك يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق بطرابلس

وكالات-أفاد مصدر عسكري ليبي تابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم، الجمعة 20 ديسمبر 2019، أن هناك فرق اقتحام وقناصة أتراك يقاتلون في صفوف حكومة الوفاق في محور خلة الفرجان بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن إسمه لدواعي عسكرية في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" نشرت اليوم الجمعة، "لقد رأينا جنودا أتراك يقاتلون على الأرض في محور خلة الفرجان بطرابلس في صفوف المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق ونراهم بأعيننا"، مؤكدا على أن "الجنود هم عبارة عن قناصة وفرق اقتحام اتراك".

وأشار المصدر على أن "المليشيات المسلحة والمرتزقة الذين معهم كل يوم في تراجع إلى الوراء أمام مدفعيات قواتنا المسلحة"، مشيرا إلى أن "الجيش الوطني الليبي والوحدات العسكرية تسيطر كل يوم على أماكن جديدة ولكن تقدم قواتنا بطئ لكن دائم".

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كانت حكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت أمس الخميس، أنها وافقت على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري مع تركيا.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وقع مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي في طرابلس فائز السراج، على مذكرتي تفاهم، الأولى بشأن السيادة على المناطق البحرية، والثانية أمنية.