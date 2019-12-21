الكويت تطالب إيران تنفيذ التزاماتها في معاهدة عدم الانتشار النووي

أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه كافة القضايا المتعلقة بعدم الانتشار النووي ونزع السلاح والمتمثلة في إدانة استخدام الأسلحة النووية وكافة أسلحة الدمار الشامل في أي مكان وفي أي زمان ومن قبل أي طرف كان.

جاء ذلك خلال كلمة الجارالله الجمعة في جلسة مجلس الامن لمناقشة عدم الانتشار النووي وحالة تنفيذ قرار مجلس الامن 2231.

وقال الجارالله "ان موقف الكويت ياتي على اعتبار ان استخدام اسلحة الدمار الشامل يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي وإن إرساء السلام والأمن والاستقرار في العالم لا يمكن أن يتحقق في ظل وجود هذا النوع من الأسلحة".



واضاف "إنطلاقا من تلك المبادئ والثوابت رحبنا قبل خمسة أعوام بإعتماد مجلس الامن للقرار 2231 إيمانا منا بالعمل متعدد الاطراف وإلتزامنا الكامل بكافة قرارات الامم المتحدة وللجهود والمساعي الرامية الى تحقيق الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط.. تلك المنطقة التي لا تزال تعاني من أوضاع أمنية غير مستقرة".

واوضح الجارالله "اطلعنا على التقرير الثامن