ماسيس ميليان يشيد برعاية مصر للجالية الأرمينية

ذكرت صحيفة أرمن برس الناطقة باللغة الروسية أن وزير الشؤون الخارجية لجمهورية أرتساخ الأرمينية ، ماسيس ميليان ، قام بزيارة عمل قصيرة لجمهورية مصر العربية، و التقى بممثلي دوائر الأعمال في مصر بالقاهرة.



و قدم وزير الخارجية أرتساخ السياسة الضريبية في أرتساخ والشروط التفضيلية للمستثمرين الكبار. حيث جرى تبادل لوجهات النظر حول آفاق إجراء استثمارات في بعض مجالات اقتصاد آرتاخ.



واضافت الصحيفة ،أنه خلال الزيارة ، التقى ماسيس ميليان مع محافظ جنوب سيناء خالد فودة ،وأشاد وزير الخارجية الأرميني بالموقف الودي التقليدي للسلطات المصرية تجاه الجالية الأرمنية ، مشيراً إلى الدور الهام ومساهمة الأرمن في تنمية هذا البلد.



كما أوضحت الصحيفة ،أنه في الاجتماع ، ناقش ماسيس المجالات ذات الأولوية للتنمية الاقتصادية في جمهورية ارتساخ.



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في هذا السياق ، تطرق وزير الخارجية ، الذي سلط الضوء على قطاع السياحة ، إلى مختلف المبادرات المنفذة في الجمهورية والتي تهدف إلى زيادة جاذبية آرتاخ السياحية ، والتي ستوفر نتائج مرضية.



عقب الاجتماع ، تم التوصل إلى اتفاقات حول إقامة وتطوير التعاون في مجالات السياحة والثقافة والرياضة.



كما زار ماسيس مايليان أيضًا سفارة جمهورية أرمينيا في مصر وكنيسة القديس جريجوري المُنير لأبرشية الكنيسة الرسولية الأرمنية في مصر ، والتقى بالسفير والمفوض لجمهورية أرمينيا كارين جريجوريان ورئيس الأساقفة.

