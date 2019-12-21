مساعدات سعودية لباكستان وبنجلاديش والأردن والسودان واليمن

واصل مركز الملك سلمان أعماله الإغاثية الإنسانية في عدد من الدول، حيث دشن أمس مشروعا للحد من شلل الأطفال في باكستان ضمن مساهمته في مشاريع صندوق العيش والمعيشة.

وسيتم بموجب المشروع تقديم لقاح شلل الأطفال بقيمة 100 مليون دولار أميركي، بهدف حماية الأطفال من الأمراض، وتقليل نسبة الوفيات للأطفال المعرضين للإصابة بشلل الأطفال دون سن الـ5 سنوات عن طريق إعطاء اللقاحات اللازمة لهم، ومتابعة حالتهم في جميع المناطق الباكستانية، وتعزيز الثقافة الصحية لدى المجتمع الباكستاني بأهمية التطعيمات الدورية.

السودان

وزع المركز أمس 3300 كرتون من التمور للنازحين في محلية نيالا التابعة لولاية جنوب دارفور في السودان، استفاد منها 16,500 فرد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 100 ألف كرتون من التمور للأشقاء السودانيين.

الأردن

وزع المركز سلالا غذائية على اللاجئين السوريين في محافظة إربد بالأردن، بلغ عددها خلال المحطتين الثالثة والرابعة 1,896 سلة غذائية استفاد منها 11,930 فردًا.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 24 ألف سلة غذائية على الأشقاء اللاجئين في الأردن.

بنجلاديش

نفذ المركز مشروع دعم الخدمات الصحية في مستشفى سادار في منطقة كوكس بازار في نجلاديش، الذي يقوم بتقديم خدماته للاجئين الروهينجا ومواطني كوكس بازار.

اليمن

وزع المركز 4481 كرتون تمر على الأسر المحتاجة في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة استفاد من التوزيع 4481 أسرة.

ووزع 1,782 في قرية ربع المحل التابعة لمديرية حيس، و2,699 في قريتي دوبلة والعميسي التابعتين لمديرية الخوخة دوبلة.

كما وزع مواد إيوائية للمتضررين في قريتي زاحق وقبهن التابعتين لمديريتي حديبو ونوجد في محافظة سقطرى، شملت 50 خيمة و50 بطانية 50 بساطا، استفاد منها 300 فرد.

باكستان

375

مليون ريال لمشروع تطعيم ضد شلل الأطفال

السودان

3300

كرتون من التمور

16500

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مستفيد

الأردن

1896

سلة غذائية

11930

مستفيدا

اليمن

4481

كرتون تمر في الخوخة وحيس

1,782

كرتون تمر في قرية ربع المحل

2,699

كرتون تمر في قريتي دوبلة والعميسي

50

خيمة

50

بطانية

50

بساطا