مساعدات سعودية لباكستان وبنجلاديش والأردن والسودان واليمن

وسيتم بموجب المشروع تقديم لقاح شلل الأطفال بقيمة 100 مليون دولار أميركي، بهدف حماية الأطفال من الأمراض، وتقليل نسبة الوفيات للأطفال المعرضين للإصابة بشلل الأطفال دون سن الـ5 سنوات عن طريق إعطاء اللقاحات اللازمة لهم، ومتابعة حالتهم في جميع المناطق الباكستانية، وتعزيز الثقافة الصحية لدى المجتمع الباكستاني بأهمية التطعيمات الدورية.
السودان
وزع المركز أمس 3300 كرتون من التمور للنازحين في محلية نيالا التابعة لولاية جنوب دارفور في السودان، استفاد منها 16,500 فرد.
ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 100 ألف كرتون من التمور للأشقاء السودانيين.
الأردن
وزع المركز سلالا غذائية على اللاجئين السوريين في محافظة إربد بالأردن، بلغ عددها خلال المحطتين الثالثة والرابعة 1,896 سلة غذائية استفاد منها 11,930 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع 24 ألف سلة غذائية على الأشقاء اللاجئين في الأردن.
بنجلاديش
نفذ المركز مشروع دعم الخدمات الصحية في مستشفى سادار في منطقة كوكس بازار في نجلاديش، الذي يقوم بتقديم خدماته للاجئين الروهينجا ومواطني كوكس بازار.
اليمن
وزع المركز 4481 كرتون تمر على الأسر المحتاجة في مديريتي الخوخة وحيس بمحافظة الحديدة استفاد من التوزيع 4481 أسرة.
ووزع 1,782 في قرية ربع المحل التابعة لمديرية حيس، و2,699 في قريتي دوبلة والعميسي التابعتين لمديرية الخوخة دوبلة.
كما وزع مواد إيوائية للمتضررين في قريتي زاحق وقبهن التابعتين لمديريتي حديبو ونوجد في محافظة سقطرى، شملت 50 خيمة و50 بطانية 50 بساطا، استفاد منها 300 فرد.
باكستان
375
مليون ريال لمشروع تطعيم ضد شلل الأطفال
السودان
3300
كرتون من التمور
16500
مستفيد
الأردن
1896
سلة غذائية
11930
مستفيدا
اليمن
4481
كرتون تمر في الخوخة وحيس
1,782
كرتون تمر في قرية ربع المحل
2,699
كرتون تمر في قريتي دوبلة والعميسي
50
خيمة
50
بطانية
50
بساطا
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