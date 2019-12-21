الجيش الليبي: نرفض الغزو التركي لليبيا

تقدم ميداني
وعن التقدم الميداني، قال المسماري «قصفنا مصراتة بعد أن كشفنا فيها أهدافاً خطيرة، ورصدنا أهدافاً تهدد الأمن في مصراتة وحذرنا من خطورتها»، مشيراً إلى أن قوات الجيش الوطني استهدفت أهدافاً للميليشيات في مصراتة بعدد كبير من الغارات، مضيفاً «دمرنا موقعاً لصواريخ الدفاع الجوي ورادارات استطلاع في مصراتة»، وتابع محذراً أي دولة تحاول منع الجيش من السيطرة على طرابلس.
قصف مصراتة
جاء على لسان اللواء المسماري، الذي هدد بمواصلة قصف ميليشيات مصراتة في ليبيا إذا لم تنسحب من سرت وطرابلس، قائلاً «لن نستهدف أي قوات تعود من طرابلس وسرت إلى مصراتة خلال أيام المهلة».
يأتي ذلك فيما أصدرت القيادة العامة للجيش بياناً، أمس، حول العملية النوعية التي تمت في مصراتة ليل الخميس، بغارات جوية على عدة مواقع عسكرية في مصراتة، كانت تستخدم لتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التركية من قبل الميليشيات المسلحة.
وأضاف البيان أنّ الحصيلة الأولية كانت سقوط حوالي 25 شخصاً بين قتيل وجريح، فيما استهدفت الغارات مخزن ذخيرة أصيب إصابة مباشرة.
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