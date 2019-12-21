كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات بين الأمن اللبناني والمحتجين الرافضين لتكليف حسان دياب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت إصابات في صفوف القوى الأمنية اللبنانية ببيروت، مساء الجمعة، في مواجهات مع المحتجين الرافضين لتكليف حسان دياب برئاسة الحكومة.

وخرجت تعزيزات إضافية للجيش اللبناني في منطقة كورنيش المزرعة ببيروت، مع ارتفاع حدة المواجهات مع المحتجين الرافضين لتكليف حسان دياب بتشكيل الحكومة.