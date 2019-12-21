كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يقتل 19 عنصر من الميليشيات في غارة جوية على سرت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مقتل 19 من عناصر المليشيات إثر غارة جوية على مواقعهم في محيط مدينة سرت.

وتصدت وحدات الجيش الوطني الليبي لمحاولة يائسة من قبل مليشيات الوفاق للهجوم على مدينة ترهونة.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن قوات الجيش تطارد المليشيات التي تقهقرت وتراجعت إلى الوراء.