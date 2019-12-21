كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يقتل 19 عنصر من الميليشيات في غارة جوية على سرت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتصدت وحدات الجيش الوطني الليبي لمحاولة يائسة من قبل مليشيات الوفاق للهجوم على مدينة ترهونة.
وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن قوات الجيش تطارد المليشيات التي تقهقرت وتراجعت إلى الوراء.
وتكتسب ترهونة التي تبعد 88 كم جنوب شرقي العاصمة الليبية أهمية استراتيجية من قربها للعاصمة طرابلس وتعدادها السكاني الذي يقارب المليون نسمة إضافة إلى كونها أكبر المدن المؤيدة للجيش الليبي في عمليته لتطهير طرابلس من المليشيات والتنظيمات الإرهابية.
يأتي هذا فيما، شن سلاح الجو التابعة لقوات الجيش الليبي، الجمعة، ثلاث غارات جوية استهدفت مليشيات طرابلس في عين زارة جنوبي العاصمة.
وكان اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، قد تحدث عن القوات التركية المرتقب وصولها إلى ليبيا، قائلا إن المليشيات الإرهابية تهيئ مدن مصراتة وطرابلس وزوارة لاستضافة القوات التركية في ليبيا.
وتابع المسماري في مؤتمر صحفي استثنائي من بنغازي أن المناطق المختارة لاستقبال الجنود الأتراك هي مصراتة وميناء الخمس البحري المدني، وكذلك مطار زوارة وبعض مرافئ الصيد، مشيرا إلى أن المليشيات الإرهابية تسعى إلى تحويل مطار معيتيقة وميناء طرابلس لقاعدة تركية.