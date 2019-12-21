كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرجنتين تعتزم تأجيل سداد ديونها للمرة الثانية في 5 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الأرجنتين، اليوم الجمعة، أنها تعتزم تأجيل سداد سندات بالدولار إلى 31 أغسطس 2020، بعد أن دعت أصحابها إلى التفاوض لإعادة هيكلة دينها بحسن نية.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج، اليوم الجمعة، نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الاقتصاد، أن مدفوعات بنحو 9.1 مليار دولار قيمة سندات محلية تعرف باسم "ليتيس" ستتأثر بالتأجيل.

وأفاد بيان حكومي، بأن سندات المحافظات والأفراد ستُعفى من تأجيل السداد، ويعد القرار هو التأجيل الثاني عن السداد لـ "ليتيس" في الأشهر الخمسة الماضية، ويمثل عمق المشاكل التي تواجه الحكومة المقبلة للرئيس ألبرتو فيرنانديز.