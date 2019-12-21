كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إثيوبيا تطلق أول قمر صناعي باسم "ETRSS-1" من الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إثيوبيا، اليوم الجمعة، اطلاق أول قمر صناعي باسم (ETRSS-1) من محطة فضائية في الصين، وسط احتفالية رسمية، حضرها نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دمقي مكنن، وعدد من كبار المسؤولين بأديس أبابا.

وقال نائب رئيس الوزراء الإثيوبي دمقي مكنن، خلال كلمة له بالاحتفال، إن هذا اليوم يوم تاريخي لإثيوبيا، موضحا أن عملية إطلاق القمر الصناعي سيمكن إثيوبيا من مواكبة التكنولوجيا والتطور ووضع لبنة أساسية لازدهار إثيوبيا.

وقال دمقي مكونن، نائب رئيس الوزراء الإثيوبي في كلمة بمناسبة بث إطلاق القمر على التلفزيون الرسمي: "اليوم يوم تاريخي لإثيوبيا، وسيكون أساسا لرحلتنا نحو الرخاء والازدهار".



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ويعتبر ""ETRSS-1 أصغر الأقمار الصناعية لرصد الأرض بحجم 70 كيلوجراما، ومرفق بكاميرات عالية الجودة، وسيستخدم في توقعات الطقس ومراقبة المحاصيل، وشارك في عملية إطلاقه 21 من العلماء الإثيوبيين، بينهم 5 سيدات.

ودفعت الصين 6 ملايين دولار على هيئة تدريب ودعم مالي من تكاليف التصنيع التي تجاوزت 8 ملايين دولار.

وترى إثيوبيا أن بامتلاكها قمرا صناعيا خاصا سيساعد في بناء المهارات الفنية والجهود المبذولة للتعامل مع تهديدات تغير المناخ والمضي قدماً في تحقيق هدفها نحو "إثيوبيا خالية من الكربون" بحلول عام 2050.

وكان جيتاهون موكريا، وزير الابتكار والتكنولوجيا الإثيوبي، قال الشهر الماضي إن القمر (ETRSS-1) سيقدم البيانات اللازمة عن التغيرات في المناخ والظواهر المرتبطة بالطقس التي سيتم استخدامها في أنشطة الزراعة وتحسين التخطيط الزراعي والإنذار المبكر بالجفاف وإدارة الغابات حماية الموارد الطبيعية والغابات.