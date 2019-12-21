صديقي*: سنوقع اتفاقية مع موسكو في يوليوز المقبل (حوار)

في أي إطار تم توقيع إعلان نوايا بين مجلس مدينة الرباط ومجلس مدينة موسكو؟

جاء هذا التوقيع ثمرة للقاء سبق أن عقدته مع السفير الروسي بالرباط، تحدثنا فيه عن أهمية ربط علاقات بين العاصمتين المغربية والروسية، في سياق تطور العلاقات التي تجمع البلدين. هذا، وجرى الاتفاق مع مجلس موسكو على توقيع اتفاقية وليس إعلان نوايا، ولكن بحكم أن مجلس موسكو لم يصادق بعد على الاتفاقية، وقعنا على إعلان نوايا، في انتظار توقيع الاتفاق في موسكو.

هل صادق مجلس الرباط على الاتفاقية؟

نعم، نحن صادقنا عليها في دورة فبراير، وبما أنهم لم يصادقوا بعد، فقد استبقنا بالتوقيع على إعلان النوايا، في انتظار توقيعها في موسكو.

ما هي المجالات التي سيشملها التعاون بين المدينتين؟

سيشمل التعاون عدة مجالات، منها الحفاظ على المآثر التاريخية، والمساحات الخضراء، والتعاون في مجال السياحة، والمدن الذكية، لأن روسيا متطورة في مجال المدن المتطورة الذكية.

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وماذا ستستفيد موسكو من الرباط؟

يريدون الاستفادة من خبرتنا في الحفاظ على المآثر التاريخية، ومن تجربة المناطق الخضراء، والتعاون السياحي.

متى سيتم توقيع الاتفاقية في موسكو؟

بما أن هذا الفصل يكون باردا جدا في روسيا، فقد اتفقنا مبدئيا على توقيعها في يونيو. وبما أن روسيا ستحتضن مؤتمرا دوليا حول التعمير ما بين 3 و5 يوليوز، ستكون هذه المناسبة سانحة للتوقيع على الاتفاقية.

هل هناك اتفاقيات أخرى بين الرباط ومدن أخرى؟

نعم، وقعت اتفاقية أخرى مع السيدة عمدة باريس يوم 18 دجنبر، وهي عبارة عن اتفاق صداقة وتعاون بين العاصمة المغربية والعاصمة الفرنسية.