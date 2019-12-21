استعملو فؤوسا ومناشير لسرقة أسلاك نحاسية.. أمن طنجة يوقف المشتبه فيهم

تمكنت فرقة الأبحاث والتحريات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، أول أمس الأربعاء، من توقيف أربعة مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 19 و48 سنة، للاشتباه في تورطهم في سرقة أسلاك نحاسية، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية وخلل في مجموعة من الخدمات العمومية.

وكانت مصالح الشرطة القضائية قد باشرت أبحاثا على خلفية تسجيل سرقة أسلاك نحاسية تستعمل في تمديدات شبكة الاتصالات التي ترتبط بها مجموعة من الخدمات العمومية والخاصة، وهو ما مكن من تحديد هوية المشتبه فيهم، قبل توقيفهم متلبسين بحيازة أكثر من 30 متر من الأسلاك المسروقة، فضلا عن مجموعة من المعدات عبارة عن فؤوس ومناشير تستعمل في الحفر وقطع هذه التوصيلات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.