غرمت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الاسباني لكرة القدم، فريق برشلونة مبلغ 1500 يورو، وحذرته بغلق جزء من ملعب “الكامب نو”.
وتمت معاقبة “البلوغرانا” بسبب إلقاء الجماهير المحسوبة عليه، كرات في الملعب وسط هتافات داعية لإطلاق سراح زعماء محاولة الاستقلال، الشيئ الذي خلف توقيف مقابلة الكلاسيكو” من طرف الحكم في الشوط الثاني لفترة وجيزة.
وانتهى لقاء “الكلاسيكو”، بين برشلونة و ريال مدريد بالتعادل السلبي. يوم الأربعاء الماضي، برسم مؤجل الجولة العاشرة من الدوري الاسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب أفعال أنصاره في “الكلاسيكو”.. لجنة مسابقات “الليغا” تعاقب البارصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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