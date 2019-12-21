بعد أقل من 4 أشهر على التعاقد معه.. اتحاد طنجة يفسخ عقد الليبي صالح طاهر

أنهى فريق اتحاد طنجة ارتباطه بالدولي الليبي صالح طاهر، بعد مرور أقل من 4 أشهر على التعاقد، وذلك لعدم اقتناع هشام الدميعي مدرب “فارس البوغاز” بإمكانيات اللاعب.

وأكد مصدر مقرب من الاتحاد مساء اليوم الجمعة، لـ”اليوم24″، أن إدارة الفريق الطنجي فسخت عقد طاهر، بعدما بات خارج حسابات الدميعي.

وأشار المصدر ذاته، أن المدرب الجديد لاتحاد طنجة، لم يقتنع بمستوى اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، إذ لم يوجه له الدعوة في مباريات الفريق الأخيرة.

وتفاعل طارق أستاتي، لاعب الاتحاد مع مغادرة زميله طاهر لأسوار الفريق، حيث نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، تجمعه باللاعب الليبي، أرفقها بالتعليق التالي: “فخور باللعب معك جدا أخي، أتمنى لك حظا موفقا”.

يذكر أن اتحاد طنجة تعاقد مع صالح طاهر خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة موسمين، قادما من أهلي طرابلس الليبي، علما أن اللاعب كان ضمن التوليفة الرسمية للجزائري نبيل نغيز المدرب السابق لبطل المغرب الموسم قبل الماضي، قبل أن يتم الا نفصال عنه، والتعاقد مع هشام الدميعي خلفا له.