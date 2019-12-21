في أول أيام لجنة النموذج التنموي.. بنموسى يبدأ جولاته الجهوية

في الأيام الأولى لانطلاق عمل اللجنة الخاصة بإعداد نموذج تنموي جديد، بدأت طريقة الاشتغال وبرنامج الشهور الستة المتبقية للخبراء الـ35 ورئيسهم، شكيب بنموسى، في التشكل.

ومن بين الأدوات التي ستعتمدها لجنة بنموسى، في إعداد تصورها الجديد، عقد لقاءات حوارية كبرى في بعض الجهات، حيث رجّحت مصادر موثوقة أن تنظم اللجنة 6 لقاءات جهوية، خارج محور الرباط-الدار البيضاء، حيث سيجري الإنصات إلى الفاعلين المدنيين و«حتى السياسيين إن شاؤوا الحضور»، يقول أحد مصادر «أخبار اليوم».

وتعيد تجربة شكيب بنموسى إلى الأذهان عملية مماثلة كان قد قام بها على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جهات الصحراء، أثناء تحضير النموذج التنموي الخاص بهذه الأقاليم.