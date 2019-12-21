مدعية المحكمة الجنائية الدولية تعلن التحقيق في “جرائم حرب” في الأراضي الفلسطينية

أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي اليوم أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الاراضي الفلسطينية.

وقالت فاتو بنسودة، اليوم الجمعة: “أعرب عن ارتياحي ازاء وجود أساس معقول لمواصلة التحقيق في الوضع في فلسطين”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضافت أنه قبل فتح التحقيق، ستطلب من المحكمة، ومقرها لاهاي، أن تقرر ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.