“أمكراز” يناقش مع السفير الإسباني ملف العاملات المغربيات في حقول الفراولة

فتح محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، موضوع ملف عاملات الفراولة بالحقول الإسبانية، وذلك بمكتبه، خلال استقباله ريكاردو دياز أوشليتنر، السفير الاسباني بالرباط.

وأجرى الطرفان مباحثات حول الشراكة التي تجمع المغرب وإسبانيا في إطار التعاون الثنائي المتميز الذي يجمع بين الجانبين.

وتناول الوزير والسفير، خلال اللقاء، مجموعة من الملفات التي تشتغل عليها الوزارة مع الحكومة الإسبانية، وعلى رأسها ملف العاملات المغربيات في حقول الفواكه الحمراء بإسبانيا. وثمن الطرفان التجربة، مؤكدين عزمهما على تطويرها بزيادة العدد وتحسين ظروف المعنيات، والعمل على اكتسابهن مهارات إضافية، من خلال تكوينات قصيرة الأمد، لمساعدتهن على خلق مقاولات خاصة بعد عودتهن للمغرب .

ونوه الوزير، بحسب مصدر من الوزارة، ببرنامج Young Generation as Change Agents الذي يهدف إلى دعم الطلبة المقاولين الراغبين في إحداث المقاولات، وأكد الطرفان على ضرورة تمديد هذا المشروع النموذجي، للسنوات القادمة، والرفع من عدد الطلبة المستفيدين في هذا البرنامج.

وعبر السفير الإسباني عن استعداد الحكومة الإسبانية لتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المغرب، وأوضح أن تطوير العلاقات وتنويعها مع المغرب، يعتبر أوولوية كبيرى لدى حكومة بلده.