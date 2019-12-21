آرسنال يتعاقد رسميا مع مساعد غوارديولا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقد آرسنال الإنجليزي، بشكل رسمي مع المدرب مايكل أرتيتا، من أجل قيادة الفريق خلفا لأوناي إيمري الذي رحل بسبب سوء نتائج "المدفعجية".

وقضى أرتيتا 5 سنوات في ملعب الإمارات، وكان قريبًا من تولي منصب المدير الفني في صيف 2018، قبل أن يقرر النادي اللندني، تعيين أوناي إيمري بدلًا منه.

ويحتل آرسنال، المركز العاشر بجدول ترتيب البريمييرليغ برصيد 22 نقطة، بفارق 27 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة.

وذكر آرسنال في بيان نشره عبر موقعه الرسمي أن أرتيتا، الذي كان مدربا مساعدا لبيب غوارديولا في فريق مانشستر سيتي، وقع على عقد مدته ثلاثة أعوام ونصف العام.

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وقال أرتيتا للموقع الرسمي لآرسنال "إنه شرف كبير لي".

وأضاف أن "آرسنال أحد أكبر الأندية في العالم. يجب أن ننافس على الكؤوس الكبرى في اللعبة وهذا تم توضيحه لي في محادثاتي مع ستان وجوش كروينكي، وكبار الشخصيات فيه".

وتابع "كلنا نعلم أنه يتعين علينا العمل بكد لتحقيق هذا الأمر ولكنني واثق من أننا سنفعل هذا".

وأكد "أنا واقعي بما يكفي لمعرفة أن هذا لن يحدث بين ليلة وضحاها ولكن الفريق الحالي يمتلك العديد من المواهب، وهناك خط عظيم من اللاعبين الشباب الذي يصعدون من أكاديمية النادي".