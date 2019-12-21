شكرا لقرائتكم خبر عن حسان دياب يتعهد بعدم الانصياع لـ«حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل

قال حسان دياب المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة، إنه سيعمل على تشكيل حكومة خلال ستة أسابيع للمساعدة في إخراج البلاد من نفق أزمة اقتصادية وسياسية عميقة ورفض الاتهامات له بأنه سيكون تحت سطوة "حزب الله".

وأضاف "دياب"، في مقابلة مع قناة "دويتشه فيله" التلفزيونية: "الحكومات السابقة في العقد الأخير استغرقت سنة لتشكيلها، وأنا أسعى لتأليف حكومة في غضون أربعة أسابيع أو في فترة لا تتجاوز ستة أسابيع".

وقال شهود إن الجيش اللبناني أطلق، مساء أمس الجمعة، الغاز المسيل للدموع في بيروت لتفريق مئات الشبان الذين خرجوا للاحتجاج على تكليف دياب. ورشق المحتجون الجنود بالحجارة والمفرقعات في اشتباكات بشوارع منطقة كورنيش المزرعة بالعاصمة. وأضرم الكثير منهم النار في إطارات السيارات بالعديد من الشوارع.