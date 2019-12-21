محتجون يحرقون مقر مليشيا "بدر" الإيرانية في ذي قار العراقية

اقتحم محتجون عراقيون، الجمعة، مقر مليشيا "بدر" الإيرانية في محافظة ذي قار وأضرموا النار فيها.



وأفاد مصدر أمني عراقي، الجمعة، بأنه تم حرق مكتب منظمة بدر ومقر حزب الدعوة في مدينة الناصرية.

وقال المصدر، حسب السومرية نيوز، إن "متظاهرين أقدموا اليوم على حرق مكتب منظمة بدر ومقر حزب الدعوة في مدينة الناصرية".

وأضاف المصدر أن ذلك أدى إلى إلحاق أضرار مادية دون وقوع أي خسائر بشرية.

كما أقدم المحتجون أيضا على حرق مقر فوج المهمات الخاصة بالناصرية، ومنزل رئيس اللجنة الأمنية بمجلس ذي قار.

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ومع نهاية الشهر الماضي، شهدت محافظة "ذي قار" جنوبي العراق أعمال عنف غير مسبوقة على خلفية الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ مطلع أكتوبر/تشرين الثاني الماضي.

أسفرت انتفاضة ذي قار عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، في أحداث رجح متابعون أن تمثل نقطة تحول في الاحتجاجات ضد السلطات العراقية وضد النفوذ الإيراني في العراق.





وشهدت محافظة ذي قار اشتباكات دامية أسفرت عن مقتل نحو 32 متظاهراً جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز على المحتجين، وفق مصادر طبية.

ويطالب المتظاهرون في العراق، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدّونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.

محافظة ذي قار هي إحدى المحافظات العراقية، وسميت نسبة لمعركة ذي قار الشهيرة بين الفرس والعرب قبل الإسلام التي وقعت فيها.