رويترز: اليونان تقرر تسليم الروسي المتهم بجرائم سيبرانية لفرنسا

أفادت وكالة "​رويترز​" للانباء بأن "​اليونان​ قررت تسليم المواطن الروسي ألكسندر فينيك المتهم بجرائم سيبرانية، والمطلوب في 3 دول بينها ​روسيا​، إلى ​فرنسا​". وجدير بالذكر أن ألكسندر فينيك الذي اعتقل في اليونان عام 2017، مطلوب للعدالة في كل من روسيا و​الولايات المتحدة​ وفرنسا بمختلف التهم المتعلقة بجرائم الاحتيال وتبييض الأموال على ​الإنترنت​.

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