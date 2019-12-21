ترامب دعا لمحاسبة بيلوسي برلمانيا: تسعى لمقايضة مع مجلس الشيوخ

دعا الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ الى محاكمة رئيسة ​مجلس النواب​ ​نانسي بيلوسي​ برلمانيا، معتبرا أنها تسعى الى مقايضة مع مجلس الشيوخ.

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