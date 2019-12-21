شدّد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، على أنّ "قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر لا يحظى بشرعيّة سياسيّة في ليبيا"، محذّرًا من "محاولات إضفاء الشرعيّة عليه على حساب حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا".
وحذّر في تصريحات صحافية عقب زيارته إلى ماليزيا، من "عواقب المحاولات الّتي تبذلها بعض الجهات، لتجاهل حكومة فائز السراج المعترف بها دوليًّا"، موضحًا في هذا السياق أنّ "مصر والإمارات وفرنسا وإيطاليا، متورطون في هذا الأمر". كما أعرب عن أسفه لـ"انخراط روسيا أيضًا في هذا الأمر بشكل غير معلن من خلال شركة "فاغنر" الأمنيّة الروسيّة الّتي تدعم حفتر بالمرتزقة".
وأعلن "
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان حذّر من محاولات البعض تجاهل حكومة السراج: حفتر لا يحظى بشرعية سياسية بليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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