اردوغان حذّر من محاولات البعض تجاهل حكومة السراج: حفتر لا يحظى بشرعية سياسية بليبيا

شدّد الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، على أنّ "قائد قوات ​شرق ليبيا​ ​خليفة حفتر​ لا يحظى بشرعيّة سياسيّة في ليبيا"، محذّرًا من "محاولات إضفاء الشرعيّة عليه على حساب حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا".

وحذّر في تصريحات صحافية عقب زيارته إلى ​ماليزيا​، من "عواقب المحاولات الّتي تبذلها بعض الجهات، لتجاهل حكومة ​فائز السراج​ المعترف بها دوليًّا"، موضحًا في هذا السياق أنّ "مصر و​الإمارات​ و​فرنسا​ و​إيطاليا​، متورطون في هذا الأمر". كما أعرب عن أسفه لـ"انخراط ​روسيا​ أيضًا في هذا الأمر بشكل غير معلن من خلال شركة "فاغنر" الأمنيّة الروسيّة الّتي تدعم حفتر بالمرتزقة".

وأعلن "