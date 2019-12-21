جوزيف أبو فاضل: الحريري لا يريد أن يُسمى ولا أن يسمي ولا أن يُسمى أحد

علق الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​ على بيان وزيرة الداخلية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​ريا الحسن​ حول دعوة ​الشباب​ في كورنيش الكزرعة لاخلاء الطرقات والانسحاب، قائلا "كان الاجدى بها بحث الوضع مع رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ لسحب الشباب والمجموعات إلى مناطقهم".

وفي حديث تلفزيوني، اعتبر أبو فاضل أن "بيان الحسن وبيان غيرها بيانات رفع عتب ونحن أمام مشهدية جديدة حيث أن الحريري لا يريد أن يسمى ولا أن يسمي ولا أن يُسمى أحد وهناك أشخاص اكبر من ​القوى الامنية​ ومن بلدهم"، مشيراً إلى أن "رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ يعي خطورة الامور لذام عليه المشاركة في الاستشارات غير الملزمة غدا".