سليم عون: مكسورة اليد التي تمتد على الجيش اللبناني وملعون الرأس الذي يحرّكه

رأى عضو تكتل "​​لبنان​ القوي​" النائب ​​سليم عون​​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "مكسورة اليد التي تمتد على ​الجيش اللبناني​ وملعون الرأس الذي يحرّكه".

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