سأل وزير المهجرين في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غسان عطالله​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "ما هو المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة وبعد هذه المشاهد في الشارع؟ هل المطلوب العودة الى الحرب البشعة؟ هل المطلوب الانجرار الى الفتنة البغيضة؟"، داعيا الى "الإبتعاد عن لعبة الشوارع ولنحتكم الى المصلحة العليا للبلاد".

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كانت هذه تفاصيل خبر عطا الله: فلنبتعد عن لعبة الشوارع ولنحتكم الى المصلحة العليا للبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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