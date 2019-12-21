أوضح المستشار السابق للرئيس الأميركي ​​دونالد ترامب​​، ​وليد فارس أن "​الادارة الاميركية​ لا تملك استراتيجية تجاه ​لبنان​ غير ال​سياسة​ القائمة منذ 2008 اي التعاطي مع ​الحكومة اللبنانية​ القائمة، ايا كانت، التغيير التي اتت به ادارة الرئيس الاميكي دونالد ترامب هو ​عقوبات​ على "​حزب الله​" وعلى الرغم من التصريحات ليس هناك من وثبة كبرى، الا اذا جنّ الحزب وانقض على ​الثورة​ ولكن الحزب ذكي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وليد فارس: الادارة الاميركية لا تملك استراتيجية تجاه لبنان غير السياسة القائمة منذ 2008 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.