جمالي دعت وسائل الإعلام لتغطية ما يحصل في طرابلس من اشتباكات

دعت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​، عبر وسائل التواصل الإجتماعي وسائل الإعلام الى "تغطية ما يحصل في ‎طرابلس من ​اشتباكات​ وأدعو أهلنا هناك لضبط النفس وعدم الإنجرار للإقتتال والتمتّع بأعلى درجات الحكمة والإلتفاف حول ‎الجيش".

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