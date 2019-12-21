حمدان: ما يحدث في طلعة ابو شاكر لا علاقة لخلية جامع جمال عبد الناصر به

شدد امين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​، ​مصطفى حمدان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أن "ما يحدث في طلعة ابو شاكر لا علاقة لخلية جامع ​جمال عبد الناصر​ به"، مؤكدا أن "العسكر حراس الناس والتعدي على ولادنا في ​الجيش​ و​القوى الامنية​ كافة تعدي على كل المواطنين بما فيهم ​المتظاهرين​ و​المحتجين​ في ​الانتفاضة​ المباركة".

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